Calciomercato Juventus, fanno fuori Conte: nuovo colpo di scena

La Juventus si appresta a scendere in campo per il match che questa sera la vedrà protagonista in Coppa Italia contro il Monza.

Una sfida che non è assolutamente da sottovalutare è del resto in questa edizione della Coppa Italia abbiamo già visto diverse big cadere con risultati a sorpresa. Come ad esempio Napoli e Milan.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri è dunque chiamata ad una grande prestazione per riuscire ad ottenere la qualificazione al turno successivo e non bisogna dimenticare infatti che la Juventus vuole continuare a rimanere in corsa sui tre fronti. Alzare un trofeo sarebbe molto importante alla fine della stagione, la dirigenza sarà molto attenta nell’analizzare i risultati prima di prendere decisioni per il futuro. L’estate prossima infatti si preannuncia molto calda in chiave mercato visto che ci saranno da sostituire diverse pedine che si avviano alla conclusione della loro esperienza torinese.

Juventus, Conte in uscita dal Tottenham

Non solo giocatori, però, perchè le strategie della Juve inevitabilmente passeranno dal tecnico. Sarà confermato Allegri (che del resto ha un lungo contratto) o si opterà per un cambio, con Conte tra i possibili candidati per la panchina bianconera.

Told Thomas Tuchel is not Tottenham's priority if Antonio Conte departs. There will be other candidates, including Mauricio Pochettino, ahead of Tuchel for consideration should Conte exit. pic.twitter.com/f6k9yIjztf — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 19, 2023

Il futuro dell’allenatore italiano, oggi al Tottenham, sembra essere in bilico. Il contratto in scadenza a giugno 2023 non è stato ancora rinnovato e l’ex centrocampista pare avere nostalgia dell’Italia. Il giornalista Ben Jacobs su Twitter ha spiegato come “Thomas Tuchel non è la priorità del Tottenham se Antonio Conte parte. Ci saranno altri candidati, tra cui Mauricio Pochettino, davanti a Tuchel in caso di uscita di Conte”. L’ipotesi del suo addio insomma sembra potersi davvero concretizzare.