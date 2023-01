Calciomercato Juventus, decisione definitiva: lo rispediscono a ‘casa’

Calciomercato Juventus, la decisione sembra essere definitiva. Ormai di dubbi non ce ne stanno più: lo rispediscono a casa

Il suo nome è circolato assai la scorsa estate dalle parti della Continassa e potrebbe tornare a circolare con molta insistenza nei prossimi mesi. Non solo perché si tratterebbe di un colpo a parametro zero – e quindi l’idea stuzzica e pure parecchio – ma anche perché si tratta di un elemento che la Juventus ha realmente cercato e che mai ha perso di vista.

Il suo contratto come detto è in scadenza e non sembrano esserci i margini di un rinnovo. Anche perché il Chelsea ha iniziato una vera e propria rivoluzione con innesti importanti, investimenti fuori dal normale, e con la sensazione che non sia finita qui. Insomma, le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra cercano di fare chiarezza sul futuro di Jorginho. E lo standard.co.uk svela che a Potter, tecnico dei Blues, sarebbe stato detto di non contare su di lui per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, Jorginho lascia il Chelsea

Insieme a lui anche Aubameyang dovrebbe salutare la compagnia alla fine della stagione. Ma ovviamente il profilo che interessa a Cherubini è quello del centrocampista che potrebbe anche fare molto comodo, soprattutto perché c’è la questione Paredes in casa bianconera che tiene banco, con un riscatto che non sembra essere preso in considerazione al momento.

E poi Jorginho ha più volte fatto capire di cominciare a sentire la nostalgia dell’Italia. E allora ecco che l’occasione è propizia per cercare l’affondo che potrebbe regalare ad Allegri – o a chi per lui – un giocatore determinante, quando sta bene, in mezzo al campo. Jorginho-Juve, stavolta si può fare davvero.