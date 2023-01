C’è già la data dell’addio di Vlahovic: lo scambio che accontenta la Juventus

C’è già la data dell’addio di Vlahovic: lo scambio proposto potrebbe anche accontentare la Juventus. Ecco i passaggi per il serbo

Ci sono diverse voci, che più giorni passano e più diventano insistenti, che girano attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che l’anno scorso la Juventus ha preso dalla Fiorentina, al momento è fermo ai box anche se sembra ormai essere pronto a tornare a disposizione.

Ma il fatto che sotto l’aspetto fisico non abbia attraversato un momento positivo, non blocca le indiscrezioni di una possibile cessione già nel mese di gennaio. Intanto, partiamo da quella che sembra essere, semmai davvero si verificasse, la pista più calda: l’Arsenal in Premier League, già nei mesi scorsi aveva cercato Dusan, prima del passaggio alla Juventus. Ed in questo momento Arteta, che è primo in classifica in Premier League, potrebbe tornare all’assalto. Anzi, secondo le informazioni riportate da Okdiario, in Spagna, la Juve avrebbe in mano in questo momento un’offerta dei Gunners per il tesserino del calciatore.

C’è la data dell’addio di Vlahovic, anche l’Atletico di prova

Ma se Vlahovic non dovesse partire in questo mese di gennaio, anche l’Atletico Madrid, a quanto pare, potrebbe provarci. Non solo con una buona parte cash, ma anche inserendo nella trattativa un cartellino di un giocatore.

I nomi che circolano sono di elementi che alla Juventus piacciono. Parliamo di De Paul, Morata e anche Joao Felix, che intanto se n’è andato al Chelsea ma che alla fine dell’anno potrebbe tornare alla corte di Simeone. Come detto le voci rimangono tante e anche insistenti nei confronti del giocatore bianconero. E vista la situazione economica della Vecchia Signora, un addio non sembra essere poi così lontano.