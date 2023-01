Juventus-Monza formazioni ufficiali: le sorprese di Allegri

Tutto pronto ormai per il fischio d’inizio di Juventus-Monza, ottavo di finale di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali.

Ci sono i brianzoli di Palladino sulla strada dei bianconeri e quello di questa sera sarà un impegno da non prendere sottogamba per gli uomini di Allegri. Abbiamo già visto come in questa competizione alcune big siano state eliminate a sorpresa. E la Juve invece vuole arrivare fino in fondo.

Riuscire a vincere almeno un trofeo è l’obiettivo minimo per i bianconeri e la Coppa Italia riveste sempre un fascino particolare. Certo è che l’allenatore deve comunque gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi uomini. Gli impegni ravvicinati portano ad un turn over ragionato, anche per dare spazio a chi ha giocato di meno. Massima concentrazione in ogni caso, soltanto così si potrà pensare di portare a casa la vittoria e di conseguenza il pass per i quarti.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Monza

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Rugani; McKennie, Paredes, Fagioli, Miretti, Iling Jr; Soulè, Kean.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Mota; Petagna.

Ci sono diverse novità nell’undici titolare di Allegri. Il tecnico infatti dà una chance a Gatti e Rugani in difesa. A destra giocherà McKennie mentre dal lato opposto fin dal primo minuto giocherà il giovane Iling Jr. Linea verde anche in mezzo al campo visto che Miretti e Fagioli sono schierati con Paredes. Kean unica punta supportata da un altro giovane molto interessante come Soulè. Ricordiamo infine che la partita di questa sera sarà trasmessa in chiaro in tv su Canale 5, con fischio d’inizio fissato alle ore 21.