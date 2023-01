Lo ‘strappano’ alla Juventus: “Perfetto per la Premier”

Per la Juventus questi giorni di gennaio sono importanti dal punto di vista sportivo, visti i tanti impegni, ma anche in chiave calciomercato.

I fari sono puntati sulla formazione di Massimiliano Allegri, impegnata su più fronti nel tentativo di portare a casa più obiettivi possibili nel corso della seconda parte della stagione. Si parte questa sera dagli ottavi di Coppa Italia.

Nel frattempo però è logico guardare anche al calciomercato, alla finestra dei trasferimenti invernali. Finora non si sono registrati molti movimenti di mercato in queste settimane, si pensa solo a qualche innesto low cost per far sì che anche numericamente si possano avere più scelte a disposizione. La Juventus sta guardando probabilmente già avanti, alla prossima stagione, e uno dei giocatori che continua a rimanere nel mirino è Zaniolo della Roma. Che stando agli ultimi rumors potrebbe lasciare la capitale.

Juventus, Nani: “Zaniolo adatto per il campionato inglese”

Il suo rendimento nel corso di questa stagione non è stato brillantissimo, nonostante Mourinho gli abbia concesso quasi sempre la possibilità di giocare dal primo minuto. Eppure in tanti sono pronti a scommettere sul suo talento.

Gian Luca Nani, ex direttore sportivo del West Ham e del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay e ha parlato anche del futuro del numero 22 giallorosso. “Zaniolo è un calciatore fortissimo. Non sta facendo molto bene, è vero che deve aggiustare dei parametri dal punto di vista caratteriale, ma è un giocatore dalle grandi possibilità. Ha tutte le caratteristiche per poter giocare in un campionato come la Premier League. Mi dispiace, è un altro calciatore e talento che va fuori. Lui ha il talento per primeggiare nel campionato inglese” sono le sue parole.