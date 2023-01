Allegri ‘silurato’, sta succedendo sul serio: addio e Juve sotto choc

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe essere decisiva. Il club ritorna all’attacco: i dettagli dell’operazione.

Stando all’ultima indiscrezione, proveniente dal portale spagnolo ‘Fichajes’, adesso il futuro del centrocampista potrebbe essere in un club che l’aveva già cercato ampiamente nel 2019.

Stando all’ultima indiscrezione proveniente dall’estero, adesso, il futuro del francese potrebbe di nuovo essere al Barcellona, di nuovo proprio perché, in passato, il club blaugrana l’aveva già cercato ampiamente e adesso potrebbe mettere la parola fine alla trattativa che lo libererebbe a fine stagione dalla Vecchia Signora.

Rabiot al Barcellona | Adesso si può

Secondo l’indiscrezione spagnola Allegri avrebbe chiesto al francese di rimanere alla Juventus ma secondo l’analisi dei colleghi spagnoli, la situazione di Rabiot in bianconero appare molto complicata, visto che il rinnovo non sembra avere un verdetto. Probabilmente, dunque, a fine stagione il giocatore potrebbe salutare da free agent.

A quel punto la squadra di Xavi, proprio alla ricerca di un centrocampista da quelle caratteristiche, potrebbe farsi sotto e convincere Rabiot a scegliere la Spagna come prossimo campionato per la sua carriera. Un verdetto che potrebbe arrivare soltanto dalla decisione finale dello stesso Rabiot, in questo momento in fase di riflessione sul proprio futuro professionale. Certamente Allegri ne ha fatto un suo pupillo e vorrebbe poter riavere il francese a disposizione. Rabiot, in questa stagione, ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche del grande centrocampista: completo e con tutti presupposti per fare la differenza. Ora l’ultima decisione spetta a lui, continuare alla Juventus e, quindi, accetta il rinnovo oppure scegliere una nuova avventura, a questo punto, l’ipotesi Barcellona sarebbe assai concreta. Staremo a vedere, dunque, quello che succederà in futuro, certamente molto potrebbe essere già deciso anche dai risultati maturati a fine stagione. Rabiot è una gemma preziosa per Allegri ma il francese potrebbe scegliere una nuova destinazione per dare un impronta ancora più internazionale nel suo futuro.