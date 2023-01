Calciomercato Juventus, flop e addio: 25 milioni

Calciomercato Juventus, un altro flop e addio ormai scontato: 25 milioni di euro che i bianconeri possono investire su altre trattative

Con la vittoria sul Monza, grazie alla rete di Federico Chiesa, la Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una manifestazione con la quale i bianconeri hanno un certo feeling, anche se lo scorso anno è arrivata una sconfitta nell’ultimo atto contro l’Inter.

Male, ovviamente. Ma la Coppa è come tutti gli anni un obiettivo della Vecchia Signora che comunque contro la squadra di Palladino ha faticato. Per tanti motivi: mentali in primis, visto che non era facile risalire la china dopo le cinque sberle contro il Napoli. Ma anche tecnici, senza dubbio, con un Paredes che ha ritrovato una maglia da titolare dopo un’altra serata nefasta, quella di Haifa. Ci si aspettava un cambio di marcia dall’ex Psg, magari vedere un giocatore simile a quello ammirato al Mondiale. Invece nulla, ha nuovamente deluso, e se già le sensazioni erano di un probabile addio alla fine della stagione, adesso appare scontato che il riscatto non ci sarà.

Calciomercato Juventus, la situazione Paredes

Non ci sarà nessun riscatto. Sono queste le indicazioni che arrivano al momento. Saltato quello automatico, Cherubini risparmierà i 22,6 milioni di euro più 3 di bonus che erano stati concordati con i parigini per un passaggio definitivo a Torino.

Soldi che la Juve cercherà di investire in altre trattative, magari coprendo quel buco con Jorginho che dovrebbe salutare il Chelsea a parametro zero. L’occasione, Paredes, l’ha sprecata e anche in maniera clamorosa. E in campionato contro l’Atalanta dovrebbe riprendere il suo posto, in panchina, vicino a Massimiliano Allegri. Al momento solo delusioni per un colpo dell’ultimo minuto. E sicuramente nessuno si aspettava potesse andare così.