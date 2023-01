Calciomercato Juventus, colpaccio nerazzurro: Allegri ha detto sì

Calciomercato Juventus, bianconeri con un obiettivo concreto nel mirino, domenica potrebbe già esserci la conferma: i dettagli.

La Juventus avrebbe già messo nel mirino un obiettivo preciso, si tratterebbe di un giocatore che sta, in questo momento, riscuotendo successo nella sua attuale squadra e adesso potrebbe concedersi già un possibile lancio al vertice.

Domenica potrebbe già esserci la prova del nove. Infatti, i bianconeri avranno modo di poter “visionare” dal vivo le prestazione del giocatore che sta riscuotendo non poco interesse all’entourage mercato. L’assalto al giocatore, adesso, sarebbe possibile anche per questione di costi ma soprattutto di qualità.

Calciomercato Juventus, Lookman obiettivo concreto per giugno

Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, adesso i bianconeri avrebbero messo, seriamente, nel mirino il possibile acquisto di Lookman. Il profilo in questione è cresciuto molto alla guada di Gasperini e in questo momento sarebbe già pronto per lanciarsi definitivamente ai vertici. La Juventus lo vuole per le sue qualità tecniche ma anche per il prezzo, decisamente alla portata della nuova dirigenza bianconera. Domenica potrebbe esserci il primo test.

I bianconeri incontreranno proprio l’Atalanta di Gasperini nella sfida di campionato. Un duello ai vertici della Serie A che potrebbe già vedere protagonista proprio il giocatore in questione, ormai diventato un pezzo grosso dei ragazzi di Gasperini. L’attaccante classe 1997 adesso è pronto per il definitivo salto di qualità e non è così da escludere che domani potrebbe già esserci dialoghi in merito proprio alla questione e al suo, possibile, passaggio in bianconero per giugno. Non è scontato nemmeno pensare che domani Lookman possa già avere un posto importante in squadra. I ragazzi di Gasp hanno dimostrato di essere in splendida forma nell’ultima uscita in Serie A, pertanto, domenica, sarà una sfida decisamente complicata per Allegri e i suoi. Ci vorrà la massima concentrazione affinché si possa raggiungere un risultato importante, soprattutto dopo la brutta sconfitta di Napoli.