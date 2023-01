Dalla Juventus al Chelsea: la svolta definitiva è già arrivata

Calciomercato Juventus, la sentenza dei blues adesso è definitiva, l’obiettivo, adesso, è un altro: i dettagli.

Stando, infatti, da quanto viene confermato dal portale estero ‘Telegraph’, nel futuro del club non ci sarebbe interesse per il bianconero accostato proprio in questi giorni alla corte degli inglesi.

Come confermato dal ‘Telegraph’, infatti, nel futuro del Chelsea non ci sarebbe interesse per il centrocampista bianconero in uscita che, adesso, potrebbe rimanere in bianconero nonostante si fosse parlato di una sua possibile cessione proprio in Premier League.

Calciomercato Juventus, il Chelsea dice no a McKennie | Kessie è il vero obiettivo

Secondo, infatti, l’indiscrezione, il vero obiettivo dei blues sarebbe un altro in mediana. Stando al portale estero, il Chelsea farebbe un tentativo per acquistare l’ex Milan Kessie che in questo momento, dopo pochissimo dal suo arrivo, potrebbe già lasciare, clamorosamente, Barcellona. L’ex Milan è il vero obiettivo per la squadra londinese e in questo momento non ci sarebbero interessi per arrivare a chiudere il classe 1998 texano.

Di conseguenza, ora, la Juventus potrebbe rivalutare completamente la posizione dell’americano che a questo punto potrebbe essere riconfermato in bianconero e non ceduto a gennaio come, invece, si pensava qualche settimana fa. Di conseguenza, se non arrivassero altre offerte importanti per McKennie, l’americano potrebbe, ancora, rimanere alla Juventus e continuare la sua avventura con Allegri, già ieri abbiamo visto che, comunque, il mister sembra dargli fiducia e la prestazione del centrocampista è stata comunque di livello. Un futuro al Chelsea in questo momento non possibile visto che i blues avrebbero messo, per caratteristiche tecniche, un altro profilo anche più fattibile a livello economico. Staremo a vedere se la trattativa in questione andrà a buon fine, certamente, ora, il Chelsea è una squadra che ha speso molto già in questa sessione di mercato e per McKennie la Juventus vuole farci un tesoretto da poter nuovamente spendere sul mercato.