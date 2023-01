Via vai Reus: Juventus ingabbiata, domino tremendo

Calciomercato Juventus, adesso, nel futuro del giocatore potrebbe esserci una nuova squadra: i dettagli dell’operazione.

Secondo le ultime novità di mercato, adesso, nel futuro del giocatore potrebbe insediarsi una nuova squadra. Infatti non è scontato che il futuro del profilo ampiamente seguito dai bianconeri possa essere all’estero.

Nel futuro del top player italiano in uscita proprio dalla Capitale potrebbe subentrare una nuova pretendente. Come scrive, infatti, ‘Ernesto Pellegrini’ su Twitter, adesso, nel futuro di Zaniolo che è già sul mercato, ci sarebbe una nuova pretendente tutta tedesca: il Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, Dormtund su Zaniolo | Nuova pretendente estera

Adesso ci sarebbe anche la squadra tedesca sul top player italiano. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, visto che Zaniolo è già finito sul mercato, ad interessarsi al suo acquisto potrebbe aggiungersi anche il club tedesco. Zaniolo è pronto a salutare la Roma e adesso avrebbe diverse scelte sul proprio futuro. Certamente il club giallorosso vuole capitalizzare il meglio possibile ma è anche vero che lo vuole cedere prima della scadenza del contratto.

Di conseguenza, il Dormtund che potrebbe dire addio a Marco Reus visto che l’esterno tedesco è richiesto da ten Hag, avrebbe già sondato l’idea di cercare un sostituto degno. Un profilo che possa prendere le redini di uno dei top player del club, Zaniolo rappresenta quel profilo ideale sotto ogni punto di vista, adesso, tutto è possibile. Staremo dunque a vedere se questa operazione verrà conclusa in tempi celeri, oppure, appunto, ci sarà un ulteriore asta su di lui. La Juventus adesso è avvisata e se vuole chiudere il pupillo della nazionale azzurra dovrà farsi sotto da subito. Come scrivono nell’indiscrezione, “Occhio al Borussia Dortmund e la possibile uscita in anticipo di Marco Reus richiesto da Ten Hag”. Un erede designato che ha diversi apprezzamenti proprio in Bundesliga.