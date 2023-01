Lascia subito la Juventus: poker clamoroso, ne ha parlato con l’amico

Calciomercato Juventus, l’intrigo che coinvolge mezza Europa e diversi campionati: potrebbe lasciare subito i bianconeri.

Amaro il risveglio della Juventus. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, infatti, i bianconeri non possono non fare i conti con una classifica che è stata assolutamente stravolta dalla corte di Appello della FIGC. I quindici punti di penalizzazione pesano come una spada di Damocle sulla compagine di Max Allegri, che pure era riuscita a piazzarsi in piena zona Champions League dopo una rimonta clamorosa.

Le otto vittorie consecutive erano state interrotte dallo scivolone del “Maradona” contro il Napoli, che aveva ridimensionato solo in parte quanto fatto da Milik e compagni. La decisione sul caso plusvalenze, però, rischia di cambiare le carte in tavola in maniera decisiva anche sul fronte calciomercato. Al di là dell’inibizione comminata a Cherubini, infatti, sono tante le pedine che potrebbero lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Mckennie-Chelsea: cosa c’è di vero

L’obiettivo minimo stagionale – ovvero un piazzamento in zona Champions League – è stato letteralmente frustrato dalle vicende extra-campo. Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Atalanta ha promesso battaglia in campo, anche se per la “Vecchia Signora” le chances di strappare il pass per la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie rasentano lo zero per cento. Ragion per cui potrebbero ritornare in auge quei discorsi riguardanti eventuali cessioni che erano stati parzialmente accantonati.

Focus importante, a tal proposito, sulla situazione riguardante Weston Mckennie. Il centrocampista texano non è considerato incedibile dalla Juventus, ed a fronte di un’offerta importante a titolo definitivo potrebbe fare le valigie. A fornire maggiori ragguagli in merito è stato Ben Jacobs. Secondo quanto riferito dal giornalista di CBS Sports, infatti, l’Aston Villa sarebbe andato ben oltre i timidi sondaggi esplorativi per l’ex Schalke. Tuttavia, il texano avrebbe deciso di prendersi del tempo, anche perché le pretendenti non mancano. Tra questi, impossibile non menzionare Tottenham, Borussia Dortmund e Chelsea. In relazione ad un possibile approdo ai Blues, Mckennie avrebbe già avuto dei colloqui con Pulisic, suo compagno di Nazionale. Tuttavia, i londinesi sembrano essere intenzionati a sferrare l’assalto decisivo per Caicedo, pur apprezzando la duttilità della mezzala della Juve. Il rebus è ancora tutto da sciogliere.