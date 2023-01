Bomba Vlahovic, subito via dalla Juventus: offerta immediata

Calciomercato Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic è un rebus ancora tutto da sciogliere: l’offerta è già arrivata.

Tutto da rifare per la Juventus, costretta ad incollare i pezzi di un ambiente che chiaramente non può non aver risentito della decisione comminata dalla Corte di Appello sul caso plusvalenze.

L’obiettivo di Max Allegri è ora quello di provare a tenere la squadra al riparo dal tam tam mediatico. La Juventus vuole chiudere in maniera onorevole la stagione, anche se la sensazione è che un eventuale intervento dell’UEFA possa agitare nuovamente le acque. Il tutto andrà ad inficiare in maniera deleteria anche e soprattutto le prossime mosse della “Vecchia Signora” sul mercato, con i bianconeri che saranno costretti a fare di necessità, provando a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Sotto questo punto di vista, fari accesi sul fronte Dusan Vlahovic. La permanenza dell’attaccante serbo all’ombra della Mole, stando così le cose, non sembra affatto scontata.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: lo United fa sul serio

Interessanti indiscrezioni, a tal proposito, trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, il bomber della Juventus sarebbe stato offerto anche al Manchester United, con i Red Devils che starebbero guardando con interesse la situazione, pronti ad affondare il colpo. L’obiettivo dello United, infatti, è quello di acquistare una prima punta di peso, un attaccante di riferimento in grado di far salire la squadra.

La situazione, però, è ancora molto complessa. Vlahovic, infatti, ha calamitato l’interesse di diversi club in Premier League, con Chelsea ed Arsenal che hanno già effettuato dei sondaggi esplorativi per capire il da farsi. Tra l’altro, occhio all’eventuale irruzione di PSG e Bayern Monaco, che hanno lanciato segnali di apprezzamento nel corso delle ultime settimane, e potrebbero farsi sotto. Dal canto suo la Juventus non ha comunque intenzione di fare sconti, e valuta il proprio gioiello non meno di 100 milioni di euro.