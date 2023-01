La Juventus è l’unica responsabile: le plusvalenze le ha fatte da sola

La Juventus è l’unica responsabile. C’è solamente una domanda: perché? Ecco poi quello che faremmo noi.

Non staremo qui a discutere, nel merito, la sentenza. Quelle sono carte che sono gli avvocati e i giudici a dover leggere. E senza motivazioni poi ogni commento è superfluo. Quello che diremo adesso sono i nostri dubbi su una sentenza che ha stravolto la Serie A e che ha falsato il campionato.

Sì, falsato: perché se la Juventus non fosse una società seria come ha sempre dimostrato di essere nel corso degli anni, non alzando mai i toni – anche contro i tifosi che alcune volte hanno chiesto il pugno duro – potrebbe dire, adesso, di non voler giocare. Potrebbe rispondere a muso duro a queste accuse non presentandosi come ha fatto il Napoli a Torino, ricordate, per una pagina bruttissima del massimo campionato e che ha portato anche a giocarla quella partita, nonostante non ci fosse nessuna motivazione affinché gli azzurri non prendessero un aereo per scendere in campo. O magari, dopo aver raggiunto i quaranta punti che di solito solo la soglia salvezza, mandare in campo la squadra che gioca in Serie C, e fare scalare tutte le altre. Insomma, se la Juve non fosse una società seria i modi per mandare tutti allo sbando li avrebbe.

La Juventus paga per tutti: perchè?

La sentenza di ieri è qualcosa mai vista. Paga solamente una squadra, quella bianconera, per una cosa che o si fa in due oppure non si può fare. Perché Agnelli non ha due squadre – così come ce le ha De Laurentiis ad esempio – e non può nemmeno costringere nessuno a cedere un giocatore gonfiando il prezzo.

Che poi questo processo si era chiuso ed è stato riaperto. Una caccia alle streghe, alimentata da una certa opinione pubblica e da qualche giornalista accecato dall’odio nei confronti di una squadra che ha vinto tutto quello che era possibile nel corso degli ultimi anni. La domanda è una: perché se le plusvalenze si fanno in due solamente la Juventus è penalizzata? Attendiamo una risposta da chi di dovere. E se fossimo noi, adesso, i dirigenti, domani scenderanno in campo con i ragazzini. Sai che gioia i tifosi di Roma, Lazio, Inter e Milan che adesso si giocano un posto Champions con l’Atalanta?