Calciomercato, intreccio Kane-Juventus: ha aperto alla cessione

Il calciomercato della Juventus è finito inevitabilmente in secondo piano per i bianconeri dopo quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni.

Per i bianconeri è arrivata una pesante penalizzazione per il “caso plusvalenze”. Quindici punti in meno in classifica che hanno fatto scivolare l’undici di Allegri a quota 22, ben lontano dalla zona Champions League. La società inoltrerà ricorso, nel frattempo sul campo Vlahovic e compagni sono chiamati a dare il massimo.

C’è ovviamente preoccupazione da parte della tifoseria per capire quale sarà il futuro della squadra. Ci saranno cessioni in vista già in questo mese di gennaio? Probabilmente no, a meno di offerte straordinarie. Allo stesso modo difficilmente ci saranno acquisti. Tutto sarà rimandato alla prossima estate, anche se nel frattempo inevitabilmente ci saranno degli obiettivi che si accaseranno altrove. Nella Juventus del futuro potrebbe esserci tanta linea verde, ma di sicuro si starà pensando già a come intervenire sul mercato.

Juventus, lo United cambia obiettivo: niente Vlahovic, c’è Kane

Una delle priorità a questo punto, prima ancora di pensare a nuovi acquisti, è quella di riuscire a tenersi stretta i propri gioielli. Uno di questo è senz’altro Dusan Vlahovic, centravanti che piace a diverse big d’Europa ma sul quale la Juventus punta tanto per il presente e per il futuro.

Un intreccio del quale si parla in Inghilterra potrebbe essere una buona notizia per i tifosi bianconeri. Potrebbe infatti venire meno per lui l’interesse del Manchester United, che avrebbe virato – come scrive il Daily Mail – su Harry Kane del Tottenham. Il centravanti, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, avrebbe infatti aperto alla cessione non avendo intenzione di rinnovare l’accordo in essere. Kane dunque in estate potrebbe cambiare casacca per una cifra attorno agli 85 milioni di euro, con Bayern Monaco e Real Madrid che seguono da vicino la vicenda