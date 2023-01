Dalla Juventus al Real Madrid: sorpasso last minute, si paga la clausola

Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus potrebbe allontanarsi: si inserisce anche il Real Madrid che vuole pagare la clausola

La Juventus ha subito una penalizzazione di ben 15 punti. Nei prossimi 10 giorni la Corte di Appello FIGC pubblicherà le motivazioni della sentenza.

Da quel momento la Juve avrà un mese di tempo per ricorrere al Collegio di garanzia dello Sport del Coni che deciderà se confermare o annullare la sentenza. Attualmente la Juventus ha 22 punti e deve affrontare una situazione di classifica del tutto nuova e piuttosto preoccupante. La società, però, non può tralasciare il calciomercato: a meno di 10 giorni dalla chiusura della sessione invernale ci sono ancora diverse situazioni in ballo da risolvere per i bianconeri, non solo in entrata ma anche in uscita. Sono tanti i giocatori in scadenza a fine stagione in procinto di lasciare Torino e la società sta già monitorando nuovi giocatori per sostituirli. Juan Cuadrado è uno dei big che lascerà la Juve a giugno e in quel reparto la squadra di Allegri sta valutando diversi profili, sia in Serie A che all’estero ma su uno di questi c’è da battere la concorrenza del Real Madrid.

Il Real Madrid si inserisce last minute per Pedro Porro

Il giocatore su cui ha messo gli occhi il Real Madrid di Carlo Ancelotti è il terzino destro spagnolo Pedro Porro, attuale giocatore dello Sporting Lisbona e seguito proprio dalla Juventus.

Il classe ’99 ex Real Valladolid è uno dei grandi nomi del calciomercato invernale, richiesto da tanti club in giro per l’Europa. Fino a pochi giorni fa il Tottenham di Antonio Conte sembrava ad un passo dallo spagnolo ma la richiesta degli Spurs non ha ancora convinto lo Sporting. Il Tottenham ha offerto allo Sporting il 50% del trasferimento di Marcus Edwards, che ha una clausola rescissoria di 60 milioni, più una parte cash. Il club biancoverde, però, non intende scendere a compromessi e non è disposta a fare sconti rispetto alla clausola di 45 milioni di euro. Come riportato da ‘AS.com’, anche il Real Madrid si è inserito per Pedro Porro e questo potrebbe complicare notevolmente i piani della Juventus. Per di più, di mezzo c’è anche il Manchester City che ha mantenuto un diritto di ricompra del terzino dal club portoghese. La squadra di Pepe Guardiola sta valutando di riprenderlo per 17 milioni di euro. Al momento, però, in prima fila ci sono i campioni d’Europa di Carlo Ancelotti.