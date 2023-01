Dalla Juventus all’Inter: colpo gobbo di Marotta

Dalla Juventus all’Inter, l’attuale amministratore delegato nerazzurro continua a guardare in casa bianconera.

La finestra invernale dei trasferimenti si avvia alla conclusione, ma in questo momento in casa Juventus si fa fatica davvero a pensare al mercato. Lo tsunami della penalizzazione decisa dalla Corte d’appello della Figc è stato travolgente. Come del resto lo era stata, lo scorso novembre, la notizia delle dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione, annunciate in blocco in seguito agli sviluppi dell’inchiesta “Prisma”.

Insomma, è indubbiamente un periodo turbolento per la Signora, obbligata allo stesso tempo a concentrarsi sulle cose di campo. Massimiliano Allegri ancora una volta dovrà essere bravo ad “isolare” i suoi ragazzi dalle vicende extrasportive ed evitare il cosiddetto contraccolpo psicologico. Non sarà semplice, ma alcune risposte che lo stesso tecnico ed alcuni giocatori hanno dato attraverso i social network sono di conforto. La Juventus è determinata a non mollare di un centimetro e probabilmente lo vedremo già a partire da questa sera nella sfida in programma all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Un’occasione per capire se Chiesa e compagni hanno accusato il colpo oppure no.

Dalla Juventus all’Inter, tentativo nerazzurro per Alex Sandro

Prima o poi, tuttavia, al calciomercato bisognerà pur pensarci. Come vi raccontiamo ormai da giorni, è improbabile che la Juventus faccia degli acquisti importanti in questi dieci giorni che sono rimasti. Tutt’al più il direttore sportivo Federico Cherubini cercherà qualche soluzione low cost per tamponare quelle situazioni di emergenza.

Il diesse a quanto pare è molto attivo anche sul fronte cessioni e rinnovi. Uno dei giocatori che con ogni probabilità a giugno farà le valigie è il difensore brasiliano Alex Sandro, in scadenza di contratto come molti altri suoi compagni. Allegri negli ultimi tempi è tornato ad utilizzarlo con una certa frequenza ma il suo livello, ormai da tempo, non è più quello dei primi anni torinesi. Secondo quanto riporta calciomercatoweb.it, sul nazionale verdeoro sarebbe piombata l’Inter, che è alla ricerca di un terzino sinistro. L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, considerando che Alex Sandro non accetterà offerte sotto i 5 milioni di euro.