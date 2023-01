Calciomercato, dead line Juventus: succede tutto in cinque giorni

È un futuro ancora tutto da scrivere per la Juventus che in questa seconda parte della stagione deve porsi nuovi obiettivi.

La pesante penalizzazione che è stata inflitta alla formazione di Massimiliano Allegri ha complicato e di molto i piani dei bianconeri sono ormai fuori dalla lotta per lo scudetto e anche dalla lotta per la zona Champions League. I quindici punti in meno in classifica si fanno sentire, eccome.

La partita contro l’Atalanta pareggiata in rimonta ha evidenziato la prova di carattere da parte di Danilo e compagni, ma è chiaro che non sarà assolutamente semplice affrontare un girone di ritorno con il fardello della penalizzazione sulle spalle. Anche a livello psicologico si potrebbe pagare dazio. In chiave mercato tutto sembra essere fermo. Di ogni possibile movimento se ne riparlerà nel corso della prossima estate. Con l’intenzione di puntare in ogni caso sulla linea verde. Attenzione però a qualche possibile cessione in extremis.

Juventus, Pellegrini: “Il futuro di McKennie si decide nei prossimi giorni”

Ne ha parlato a calciomercato.it in onda su TvPlay il giornalista Dario Pellegrini, che si è concentrato proprio riguardo alle partenze che potrebbero verificarsi a pochi giorni dalla conclusione delle finestre dei trasferimenti e che potrebbero consentire alla Juventus di fare cassa.

“Io penso che la Juve aspetterà offerte concrete per McKennie, offerte che per quanto mi riguarda non risultano. Risultano degli interessamenti, tutti però riguardanti gli agenti del calciatore. Fin quando non vedo contatti diretti con la società bianconera farò fatica a credere alla cessione di McKennie. Se l’operazione dovesse andare in porto, allora la Juve potrebbe muoversi su Fresneda, che piace al Newcastle che per ora è favorito. Secondo me i prossimi 5 giorni saranno molto importanti sul fronte McKennie, se non si troverà via d’uscita il calciatore verrà messo fuori dal mercato. E credo che saranno anche gli ultimi giorni in cui Fresneda aspetterà la Juve” sono le sue parole.