Calciomercato Juventus, Vlahovic al Barcellona: il prezzo è ridicolo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rimbalza una voce che vedrebbe il Barcellona interessato a Vlahovic: il prezzo però è ridicolo

La reazione, la Juve, l’ha fatta vedere. Ieri sera, due giorni dopo la sentenza che ha stravolto la classifica della Serie A, la formazione di Massimiliano Allegri ci ha messo tanto carattere per rimontare due volte un’Atalanta assai in forma. Forse la squadra che al momento corre di più in campionato.

Insomma, se c’erano dei dubbi sulla tenuta mentale di un gruppo che s’è visto togliere 15 punti in classifica, questi sono stati spazzati via dalla prova d’orgoglio di Danilo e compagni. Poi, alla fine, c’è stata anche la carica di Di Maria, uno che finalmente sta facendo vedere di che pasta è fatto, e che ha detto chiaramente che la Champions League è ancora possibile. C’è anche il salvagente, ricordiamolo, che si chiama Europa League e in questo momento sembra la soluzione più logica. Difficile, vero, ma non impossibile se la rosa bianconera rimanesse la stessa alla fine di gennaio e vale a dire alla chiusura delle operazioni di mercato. Sì, perché le trattative sono aperte e molti club, puntando soprattutto a questa situazione di classifica, si potrebbero avvicinare ai big di Massimiliano Allegri. Il nome che catalizza di più l’attenzione è quello di Dusan Vlahovic ovviamente. Non solo l’Arsenal, ma anche il Barcellona secondo Elgoldigital sarebbe pronto a fare un’offerta dopo aver mandato via Depay.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Vlahovic

Il portale spagnolo svela che Xavi sarebbe ben contento di avere il serbo alla sua corte già in questa sessione di mercato: ha solo Lewandowski, il tecnico spagnolo, come attaccante. E sicuramente non gli dispiacerebbe averne un altro a disposizione.

Certo, da quelle parti si spingono davvero oltre, buttando un prezzo stracciato, ridicolo, per il cartellino dell’attaccante 22enne che adesso è fermo ai box e per il quale la Juventus lo scorso anno di questi tempi ha investito una barca di soldi. “I bianconeri potrebbero accettare 40-50 milioni di euro” scrivono dalla Spagna. Una cifra irrisoria che sembra stridere con quella che è la realtà dei fatti. La Juve fino al momento non ha mai detto di voler cedere Vlahovic, questo è il primo punto, e poi ovviamente non prenderebbe in considerazione nessuna offerta al di sotto dei 90-100 milioni di euro. I numeri sono numeri, non sono in un bilancio ma anche in campo. E uno come Dusan meno di questi soldi non li vale davvero. Il market Juve per il momento, inoltre, è chiuso. Ripassare.