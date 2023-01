Juventus, Milinkovic e il nuovo allenatore: Allegri quattro volte in ginocchio

Juventus, Milinkovic e il nuovo allenatore. Tutti in Premier League. Allegri messo in ginocchio per quattro volte dal Tottenham

Ora, sappiamo benissimo che la potenza economica della Premier League non è alla portata delle squadre italiane. Di nessuna. E anche i club minori del massimo campionato inglese hanno disponibilità economiche al di sopra della media.

Facile pensare quindi, qualora le cose non cambino in maniera radicale, che per la Serie A i prossimi anni saranno di vacche magre. E anche la Juventus, ovviamente, e soprattutto in un momento come questo, è coinvolta in questo discorso, con il Tottenham che potrebbe mettere Allegri clamorosamente KO per quattro volte. Forse cinque, a dire il vero, visto che qualora si liberasse Conte potrebbe essere proprio l pugliese il sostituto di Max sulla panchina della Juventus per il prossimo anno, visto che ormai tutti sono in bilico.

Juventus, tutti al Tottenham

A fare un quadro di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane e anche nei prossimi mesi, ci ha pensato il Daily Express che svela quali sono le intenzioni degli Spurs per la prossima stagione.

Non solo Sarri nel mirino, ma anche Zaniolo in primis, poi Pedro Porro, poi Milinkovic-Savic e infine anche il “cocco” dell’attuale tecnico della Lazio, quel Jorginho che potrebbe rimanere a Londra per seguire il mentore che lo ha portato ad essere uno dei più forti centrocampisti in Europa. Insomma, scacco matto per Allegri e per la sua squadra.