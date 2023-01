La Juventus gli dice addio: accordo imminente per 40 milioni

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione potrebbe concludersi sulla base di 40 milioni con un addio immediato.

Stando alle ultime indiscrezioni proveniente dall’estero, adesso, la situazione del giocatore potrebbe ultimarsi in tempi celeri. Le sue volontà – ormai – sono chiarite.

L’operazione sembra già ben predisposta. Il giocatore, come sottolineano su Twitter sul portale di ‘Vince’ di ‘Blue_Footy’, avrebbe già espresso la sua volontà di scegliere un unico club preciso: il Chelsea. Adesso l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 40 milioni di euro. Il difensore Malo Gusto sembra già aver chiarito la sua posizione al rispetto club, il Lione, che adesso dovrà capire come chiudere l’operazione.

Malo Gusto verso il Chelsea | Operazione da 40 milioni e ‘addio’ Juventus

Secondo l’indiscrezione, adesso, si potrebbe già chiudere per il difensore del Lione, giocatore che era già finito, indubbiamente, nel mirino dei bianconeri viste le qualità dimostrate finora. Il contratto del difensore è in validità con i francesi fino al 2024, ma, adesso, con l’intensificazione dell’interesse mostrato dal Chelsea l’operazione potrebbe già chiudersi in tempi celeri.

Un operazione che, come dicevamo poc’anzi, avrebbe già anche il prezzo. 40 milioni per uno dei player più interessanti in Europa. Il Chelsea sembra non voler arrestare la loro intensa e costosa campagna acquisti. Dopo operazioni, davvero, importanti, adesso, l’ultimo tassello potrebbe essere proprio la difesa. Settore che in questo momento necessita di nuovo rinforzi. Profili capaci di fare la differenza da subito e in un certo senso il giocatore in questione, Malo Gusto, sembra avere tutte le caratteristiche del caso. Certamente dovesse chiudersi l’operazione col Chelsea, a quel punto, la Juventus sarebbe – letteralmente – tagliata fuori. Non ci resta che aspettare l’avanzare della trattativa.