Conte ritorna alla Juve e si porta lo “scudiero”: Torino come terra (ri)promessa

Conte ritorna alla Juve e si porta il suo scudiero. Con il possibile addio di Paratici al Tottenham si apre uno scenario imprevisto

Da qui a giugno può davvero succedere di tutto. Potrebbe anche succedere di rivedere Conte – che come vi abbiamo raccontato ha nostalgia dell’Italia – sulla panchina della Juventus. Una situazione ovviamente difficile, anche perché conosciamo tutti lo stipendio che Antonio prende al Tottenham, ma non impossibile se poi la voglia di stare vicino alla famiglia farà la differenza.

Ovvio che la Juve dovrebbe, in questo caso, decidere di mandare via Allegri che secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe avvicinato alla permanenza. Intrecci di mercato quindi che ancora non sono stati sciolti e che non saranno sciolti per molto tempo, almeno per i prossimi sei mesi. A bocce ferme la situazione verrà presa di petto dalla proprietà, che attende anche le motivazioni della penalizzazione per fare ricorso. Adesso i pensieri sono tutti lì.

Calciomercato Juventus, torna Kulusevski

Ora, secondo la Gazzetta.it, insieme a Conte, e anche in maniera clamorosa, potrebbe tornare a Torino anche lo svedese Kulusevski. E come? Semplice. Con l’addio di Paratici – probabile se non ci saranno sviluppi dopo la squalifica e con un saluto di Conte, difficilmente il Tottenham verserà nelle casse della Juve i 35 milioni di euro che servirebbero per il riscatto.

Un riscatto che ricordiamo diventerebbe obbligatorio se gli Spurs centrassero la qualificazione alla prossima Champions League – assai difficile – e soprattutto se Kulu giocasse almeno il 50% delle partite in questa stagione. Un intreccio che si potrebbe verificare ma potrebbe anche non verificarsi, e senza Paratici – che garantiva, senza dubbio, e anche senza le condizioni previste per l’obbligo, il riscatto – un treno di sola andata per Torino è decisamente da prendere in considerazione.