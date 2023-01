Scatto dell’Inter, addio Juventus: colpo gobbo Marotta

L’ex direttore sportivo bianconero, adesso, avrebbe già la mossa decisiva. Possibilità concreta da subito: i dettagli dell’operazione.

L’ex Marotta, ora amministratore delegato dell’Inter, avrebbe già messo la base per chiudere un profilo che per lungo tempo è stato, anche, nei piani della dirigenza bianconera.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni confermate proprio da ‘passioneinter.com’ , l’Inter sarebbe sempre più vicino alla chiusura del centrale difensivo della Roma, Smalling. L’ex Manchester United andrà in scadenza con i giallorossi e intende lasciare la Capitale al più presto per sposare un nuovo progetto sportivo.

Smalling verso l’Inter | Marotta decisivo

Con la permanenza di Milan Skriniar sempre più in bilico in casa nerazzurra, ma ormai segnata all’addio che sembra certo alla fine della stagione, Marotta pensa a ricostruire la propria difesa in vista, appunto, del futuro. Tra i nomi in pole per i nerazzurri c’è forte la candidatura di Chris Smalling, 33enne difensore della Roma che adesso potrebbe lasciare la Capitale da subito.

Come comunicano nell’indiscrezione, i nerazzurri avrebbero acquisito una posizione di vantaggio rispetto ai giallorossi e sarebbe pronti a chiudere l’inglese ex United da subito. Smalling ha il contratto in scadenza e in questo momento non sembra intenzionato a rimanere nella squadra di Mourinho. Secondo quanto confermato, infatti, l’Inter starebbe ideando un piano alla Mkhitaryan-bis, ovverosia, ingaggiare Smalling a parametro zero nella prossima estate. Sarebbe il primo tassello della nuova difesa nerazzurra che a questo punto scardinerebbe definitivamente le gerarchie lasciando i bianconeri fuori dalla corsa per l’ex Manchester United. Un futuro segnato per l’inglese che potrebbe quindi rimanere in Serie A ma non alla Juventus, come, invece, sembrava ad inizio trattativa. L’Inter offrirebbe al centrale inglese un posto importante, da potenziale titolare e Marotta andrebbe a chiudere, quindi, un colpo decisamente importante in ottica presente.