Conte ritorna alla Juve: soffiata dell’amico, hanno confessato tutto

Conte ritorna alla Juve, continua ad esserci un grande punto interrogativo sul futuro del tecnico salentino, oggi al Tottenham.

Se la Juventus non sta attraversando un momento semplice, alle prese ormai da mesi con le vicissitudini giudiziarie che tutti ben conosciamo, non sorride neppure il suo ex allenatore Antonio Conte. Il tecnico salentino, che oltre dieci stagioni fa avviò l’irripetibile epopea bianconera dei nove scudetti di fila, non riesce più a nascondere la sua frustrazione.

Una volta resosi conto che il Tottenham non è capace di tenere il passo delle altre big che lottano attualmente per il titolo, non c’è conferenza stampa in cui non esprima il suo disappunto per via delle scelte di mercato, a sua detta poco ambiziose, della società. I risultati degli Spurs continuano ad essere altalenanti e adesso potrebbe essere a rischio anche la partecipazione alla prossima Champions League. Davanti alla squadra londinese, quinta in classifica, ci sono Manchester United e Newcastle. Due avversari che per ora non danno la sensazione di poter perdere terreno. Insomma, la battaglia per il quarto posto in Premier League si preannuncia agguerrita e non è detto che il Tottenham la spunti.

Conte ritorna alla Juve, le parole di Petrachi: “Prematuro parlarne adesso”

Già lo scorso anno Conte realizzò un mezzo miracolo, con la clamorosa rimonta nei confronti dell’Arsenal, sorpassato solo nelle ultime giornate di campionato. Stavolta l’impresa appare ancora più difficile, considerando pure che ci sarà la Champions League di mezzo: tra febbraio e marzo, infatti, gli Spurs se la vedranno con il Milan di Pioli.

Poi c’è la questione del contratto a tenere banco. Scade a giugno ma l’allenatore nativo di Lecce non l’ha ancora rinnovato. Ha sempre ribadito che la sua volontà è quella di restare a Londra ma il fatto che la firma tardi ad arrivare è già di per sé esplicativo. A rivelare qualche dettaglio sul suo futuro, come riporta Calciomercato.it, è stato il suo amico Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino. “Con Conte siamo amici – ha detto – ma non so che cosa farà. Di certo, per il Tottenham è un grande allenatore, sappiamo tutti cosa sia in grado di dare a una squadra. Un possibile ritorno in Italia? È prematuro parlarne. Per quanto riguarda la Juventus, non so se lui ci stia pensando, così come non so cosa faranno i bianconeri con il loro allenatore attuale. Dipenderà molto da che cosa succederà con Allegri, che ha ancora tre anni di contratto“.