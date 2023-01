Juventus, Vlahovic e Pogba scaldano i motori: la decisione in vista del Monza

Juventus, nella prossima sfida di Serie A, domenica contro il Monza, si potranno rivedere i due beniamini dei tifosi in campo? i dettagli.

Juventus, i bianconeri sono pronti a riconquistare punti importanti per non gravare ulteriormente la classifica visti i punti di penalizzazioni inseriti proprio in corsa, con meno quindici punti che adesso lasciano, momentaneamente, i bianconeri fuori dalla corsa europea.

Ma Allegri, così come la Juventus, non pensano agli alibi e si concentrano sul campo. Domenica un’altra sfida importate, il Monza, squadra neo rpomossa che ha dimostrato di avere il phisique du role e lo ricordano bene anche gli stessi bianconeri visto il risultato nella prima parte della stagione. L’obiettivo, dunque, sarà dichiarato: ottenere tre punti per prendere ancora punti preziosi. Ma il vero doppio interrogativo dei tifosi continua ad essere uno soltanto, quando torneranno Pogba e Vlahovic? I due top player (assenti) in questa seconda parte della stagione non hanno ancora avuto nessun palcoscenico ma nella giornata di oggi potrebbe già esserci un verdetto.

Pogba e Vlahovic: oggi test utile contro la next gen per capire se ci saranno con il Monza

Il polpo in questa stagione non è ancora mai entrato in campo. I tifosi aspettano il loro numero 10, il top player che doveva fare la differenza in mediana. Adesso potrebbe essere il grande giorno, o meglio, la grande settimana. Come detto poc’anzi, oggi, ci sarà un test decisivo per Allegri.

Proprio nella giornata di oggi, giovedì 26 gennaio, la Juventus affronterà la squadra next gen e capirà la forma definitiva dei tuo player a disposizione di Allegri. Infatti da questa partita si capirà se Vlahovic e Pogba potranno essere tra i convocati nella sfida di domenica contro il Monza. Il verdetto arriverà proprio dalla scelta dell’allenatore che valuterà la condizione definitiva dei due giocatori e della loro, possibile, presenza in campo contro la squadra lombarda.