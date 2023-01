Calciomercato Juventus, irruzione de Bayern: Allegri trema sul serio

Calciomercato Juventus, interesse mondiale. Adesso ci sarebbe, anche, la più grande squadra tedesca su di lui: i dettagli.

Non solo più un derby all’italiana. Adesso, alla lista dei pretendenti, si aggiungerebbe anche la squadra più blasonata della Germania: il Bayern Monaco.

Come confermato dai colleghi di ‘Calciomercato.com’, a seguire l’estremo difensore, adesso, sarebbe una sfida tripla. Juventus, Napoli e Bayern Monaco vorrebbe tesserare il classe 1996 che sta già, letteralmente, spodestando qualsiasi gerarchia. Un giocatore pronto da subito che vuole già ambire a palcoscenici importanti. In questo momento Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 dell’Empoli, vede allungarsi la lista delle pretendenti all’acquisto del suo cartellino in vista della prossima stagione, dove, a giugno, si deciderà la trattativa.

Calciomercato Juventus, Vicario conteso: c’è anche il Bayern Monaco

Non solo Juventus e Napoli quindi. Adesso ci sarebbe anche la big della Germania. Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul portiere dell’Empoli che in questa stagione sta dimostrando di avere grandi capacità da autentico fuoriclasse.

Come scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.com’, il portiere italiano classe 1996 dell’Empoli, vede allungarsi la lista delle pretendenti all’acquisto del suo cartellino e già dalla prossima stagione potrebbe diventare il nuovo titolare di una realtà calcistica importante. Come detto poc’anzi, sul portiere ci sarebbe infatti anche il Bayern Monaco, pronto a superare la concorrenza del Napoli e anche la Juventus. Ne sapremo di più nelle prossime settimane ma certamente il caso Vicario sarà al centro del mercato. Un nome che presto farà la differenza e magari potrebbe diventare il cosiddetto erede di Gigi Buffon in casa Juventus. Salvo che, appunto, il Bayern non abbia la meglio sui due club della Serie A che lo seguono con diversa attenzione da parecchi mesi a questa parte. Vicario con il suo Empoli ha già dimostrato di essere uno dei portieri più forti del campionato italiano.