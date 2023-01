La Juventus deve dirgli addio: pagano subito la clausola

Calciomercato Juventus, destinazione a sorpresa che sancisce il possibile addio. Adesso l’operazione diventa concreta.

La situazione dell’obiettivo prioritario per le fasce in casa bianconera potrebbe, nuovamente, stravolgersi. Il caso dell’esterno offensivo, adesso, potrebbe già delinearsi in maniera definitiva.

Stando al portale spagnolo, ‘El Nacional’, adesso, la situazione relativa al top player in uscita dalla Spagna potrebbe delinearsi una volta per tutte. L’esterno, infatti, sarebbe corteggiato nel campionato inglese. Su tutti, due squadre in particolare starebbero sondando la situazione per ingaggiarlo. Si tratta delle due squadre inglesi pronte a chiuderlo il prima possibile.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: “Dembele in Premier League”

Si è parlato a lungo della possibilità, in futuro, di poter vedere l’esterno francese e del Barcellona in quel di Torino. Opzione graditissima ad Allegri vista la qualità dimostrata proprio dal giocatore, molto tecnico e con ottima visione di gioco.

Ma adesso, stando alle ultime indiscrezioni estere, nel futuro di Dembele potrebbe essere il campionato inglese: la Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Newcastle e Liverpool potrebbe essere il derby inglese per arrivare al potente esterno francese. Addirittura si parla di un possibile assalto pagando direttamente la clausola rescissoria del giocatore. Un colpo importante per rilanciare entrambi i club ai vertici del campionato inglese. In caso di assalto, infatti, a quel punto, la situazione che vedrebbe l’esterno francese in bianconero si potrebbe considerare ufficialmente chiusa. Salvo, appunto, nuove potenziali e improvvise offerte. Certamente la Juventus non può nemmeno concedersi esuberi importanti data anche la difficile situazione dirigenziale. Tutto, come si dice, verrà deciso soltanto a fine stagione, laddove si avrà una quadra più concreta su quale sarà il destino del top player del Barcellona che potrebbe già dire addio al club blaugrana nonostante la volontà di rimanere espressa, come sappiamo, qualche mese addietro.