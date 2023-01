Calciomercato Juventus, affare “alla Pirlo”: gratis dall’Inter

Calciomercato Juventus, nasce una, nuova, possibile ghiotta occasione. Adesso la squadra bianconera lo segue con molto interesse.

Nei club ai vertici, a fine stagione, molto potrebbe muoversi. In primis, infatti, tanti di alcuni giocatori titolari andranno in scadenza di contratto. In casa bianconera non è un caso che si è pronti alla, sempre più possibile, “rivoluzione”, che avrà il focus di concentrarsi al massimo sui giovani prodigi.

Ma così come in casa bianconera, anche altri campioni potrebbero cambiare maglia, è il caso dell’Inter, specialmente di due difensori – attualmente – titolari. Stiamo parlando, ovviamente, di De Vrij (in scadenza a fine stagione) e di Milan Skriniar, il secondo già corteggiato dalle grandi D’Europa. Adesso anche la Juventus potrebbe iscriversi alla corsa per l’olandese.

Calciomercato, opzione ghiotta | Juventus su De Vrij

Incredibilmente, la Juventus potrebbe muoversi per uno dei centrali con sicuramente più esperienza d’Europa e della Serie A, Stefan de Vrij. Stando all’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore olandese in scadenza con l’Inter, proprio in caso di mancato rinnovo come succederà con Milan Skriniar, potrebbe decidere di andarsene e cambiare aria, tentando una nuova avventura in un club importante.

La Juventus, sempre a caccia di partner d’eccellenza dei già confermati Bonucci e Bremer, adesso, avrebbe messo gli occhi sul talento indiscusso ma soprattutto sulla grande esperienza dell’ex Lazio. Opzione graditissima dalla dirigenza e dallo stesso mister che adesso potrebbe facilitarsi soprattutto se l’Inter di Marotta non riuscisse a trovare l’accordo per il suo rinnovo di contratto, per messo in stand by proprio come il caso Skriniar, ormai sempre più vicino all’addio a fine stagione verso le sponde francesi del Psg. I bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e, ora, la situazione potrebbe farsi davvero davvero interessante.