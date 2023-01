Passo indietro Juventus: cambia la formula dell’addio

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe cambiare la formula per l’imminente addio: tutto pronto per la cessione del centrocampista.

La Juventus è pronta a chiudere un ennesimo colpo in uscita. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, il Leeds, squadra neopromossa ma con ottime ambizioni di fare la differenza in Premier League, avrebbe già messo gli occhi su uno dei centrocampisti di Allegri e sarebbe, come sappiamo già, pronti a chiuderlo in questa sessione di mercato.

Come scrive, infatti, il noto giornalista ‘Giovanni Albanese’, adesso la questione per la cessione del centrocampista sembra decisa ma…potrebbe cambiare la formula.

Calciomercato Juventus, McKennie via senza obbligo di riscatto

Secondo, infatti, l’indiscrezione, McKennie sarebbe ad un passo dall’addio e pronto ad accettare la corte della squadra inglese Leeds. Ma la formula della cessione potrebbe cambiare. Come infatti scrive Albanese, la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un passo indietro sull’opzione dell’obbligo di riscatto prefissata inizialmente purché si raggiunga una cifra congrua per il trasferimento temporaneo.

Di conseguenza, sottolinea il noto giornalista, il trasferimento in prestito del centrocampista texano potrebbe quindi essere condizionato dall’obbligo di riscatto soltanto dopo una decina di presenze nel campionato inglese, la Premier League. Per i bianconeri, quindi, si apre una possibilità di cessione e quindi un colpo importante già prefissato per questa sessione di mercato. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà lo scatto decisivo affinché si possa chiudere la trattativa. Per ora, per quanto concerne colpi in entrata, nulla di concentro si sta muovendo. La Vecchia Signora è sempre alla ricerca di un laterale in difesa ma per il momento i nomi fatti non sembrano ancora avere un verdetto. Nei prossimi giorni anche questo “arcano” verrà svelato e scelto ma certamente in uscita McKennie è un colpo importante.