Doccia gelata Juventus: big KO, ennesimo infortunio

Juventus, adesso per la sfida di domani contro il Monza, Allegri potrebbe perdere un pezzo pregiato della sua rosa.

Possibile ennesimo stop per uno dei titolarissimi di mister Allegri. Una nuova ricaduta che potrebbe non vederlo protagonista con il Monza.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente da ‘La Gazzetta dello Sport’, nella sfida di campionati di domani, Allegri potrebbe non avere a disposizione un titolare che sembrava essersi ripreso e pronto a giocare dal primo minuto. Come scrive il quotidiano sportivo, le condizione del giocatore non convincono e la sua presenza contro il club lombardo è a fortissimo rischio.

Juventus, ricaduta per Cuadrado | In forte dubbio la sfida contro il Monza

In fortissimo dubbio, quindi, la presenza del colombiano per la sfida di domani sera. Ricordiamolo, valida per la Serie A. Secondo le ricostruzioni l’esterno difensivo avrebbe riscontrato problemi nell’amichevole casalinga contro la NextGen della Juventus.

Un ennesimo affaticato in seguito all’amichevole contro la NextGen che, dunque, ufficiosamente potrebbe non vederlo protagonista nella gara di domani sera contro il Monza di Galliani e Berlusconi. Purtroppo la Juventus convive con questo problema infortunati da inizio stagione, alcuni recuperati, Chiesa su tutti, altri ancora non pervenuti. Il caso di Paul Pogba è già emblematico. Il talentoso centrocampista francese, adesso, potrebbe tornare a breve. I tifosi lo aspettano ma, almeno per il momento, non si parla nemmeno di panchina per lui. Probabilmente Allegri fugherà qualsiasi dubbio nella conferenza stampa che sancirà anche le condizioni del colombiano, Juan Cuadrado molto probabilmente ai box nella sfida di domani sera. Gara a cui i bianconeri puntano la vittoria. Non sarà semplice ma necessario. Soprattutto per riagguantare la parte alta della classifica, che vede, post penalizzazione, i bianconeri momentaneamente fuori dalla qualificazione europea.