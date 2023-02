Calciomercato Juventus, affare fatto: ora è UFFICIALE

Il calciomercato della Juventus è l’argomento del momento considerato che manca sempre meno alla conclusione delle trattative di gennaio.

Poche ore ancora e poi anche questa finestra dei trasferimenti invernali andrà in archivio. Per i bianconeri l’opportunità di fare ancora dei movimenti in entrata o in uscita, anche se le attenzioni maggiori saranno inevitabilmente rivolte alla prossima stagione. Quando per forza di cose si dovrà rivoluzionare la squadra, specie in alcuni settori.

A poche ore dal gong dunque i tifosi sono in attesa di capire quali saranno le mosse della dirigenza. Anche se le preoccupazioni maggiori arrivano dal campo, ancor più dopo il ko contro il Monza che ha complicato ancor di più la stagione dei bianconeri. La penalizzazione ha reso la strada complicata verso il quarto posto, se non impossibile, ma Bonucci e compagni non devono staccare la spina.

Juventus, chiuso l’affare Leeds-McKennie

Se in entrata come detto non paiono esserci all’orizzonte dei movimenti in entrata, altrettanto non si può dire per quelli in uscita. Perchè una trattativa che era ormai in cantiere da diversi giorni ha trovato conclusione proprio nella giornata odierna.

Official, confirmed. Weston McKennie joins Leeds United on loan deal from Juventus for €1.2m fee plus €33m buy option clause and add ons. 🚨⚪️🇺🇸 #LUFC Contract signed, deal completed. pic.twitter.com/E2Byg7HisP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023

La conferma arriva dal giornalista Fabrizio Romano, che su Twitter ha annunciato la chiusura dell’affare McKennie-Leeds. Il calciatore americano dunque lascia la Juventus e avrà modo di mettersi in mostra in Premier League. Un affare frutterà alla società bianconera 1.2 milioni di euro in questa prima fase, con il Leeds che potrà sborsare altri 33 milioni di euro per aggiudicarsi definitivamente il suo cartellino. Al posto del mediano made in Usa Allegri concederà maggiore spazio ai giovani Fagioli e Miretti.