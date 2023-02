Di Maria lascia subito la Juventus: la decisione è già arrivata

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria adesso può lasciare i bianconeri. Una decisione che sembra irrevocabile: ecco dove.

L’esterno argentino arrivato con un solo anno di contratto dal Psg, adesso, a fine stagione, potrebbe già lasciare la Juventus. La sua naturale scadenza di contratto potrebbe essere già definita. Secondo, infatti, l’indiscrezione rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero avrebbe già preso la decisione, ecco dove andrà.

L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi generale. Il costo di Angel Di Maria non è più sostenibile soprattutto vista l’attuale situazione societaria. Il taglio di alcuni stipendi corposi potrebbe essere decisivo e in tal senso, quello dell’argentino, potrebbe rientrare tra i profili, appunto, da ‘sacrificare’. In ottemperanza anche alla sua volontà, quella di chiudere la carriera laddove tutto ebbe inizio.

Di Maria lascia la Juventus a zero | Ritorna in Argentina

Il talentoso argentino è in procinto, quindi, di dire addio alla Vecchia Signora. A giungo la normale scadenza di contratto che lo vedrà salutare i bianconeri dopo un solo anno dal suo arrivo. Classe 1988, il campione del Mondo in carica ha un desiderio sentito che vuole colmare il più presto possibile, quello di scegliere il club del cuore per concludere la sua carriera da professionista.

Il ritorno in Argentina, dunque, potrebbe essere prioritario per il classe ’88. Il club che lo corteggia è proprio il Rosario Central, il suo cosiddetto trampolino del grande calcio che l’ha poi lanciato in Europa formandolo come uno dei migliori esterni dell’attuale storia. Il campione argentino, dunque, molto probabilmente farà già carico di questa decisione che arriverà volontariamente a quella della Juventus che vuole ridimensionare il budget.