Calciomercato Juventus, rebus Rabiot: il punto

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora molto incerto: il francese è in bilico tra rinnovo e addio, ecco il punto

Il calciomercato in entrata della Juventus in questa sessione invernale non è decollato, soprattutto alla luce della situazione extra-campo che hanno portato alla momentanea penalizzazione in classifica della squadra di Allegri.

L’unica operazione in questo mese di gennaio per la Juventus è avvenuta in uscita, con la cessione di Weston McKennie che è approdato in Premier League, al Leeds United. Tanti giocatori sono stati attenzioni dai bianconeri in questa sessione invernale, soprattutto nel reparto difensivo: da N’Dicka a Grimaldo e Pedro Porro, da Karsdorp a Maehle. Per nessuno di questi, però, è decollata una trattativa. Rimane anche da risolvere la questione legata ai giocatori in scadenza a giugno 2023 come Juan Cuadrado, Alex Sandro e Adrien Rabiot. Il francese, ad esempio, ha tante pretendenti in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League. Di recente la dirigenza bianconera ha incontrato la mamma-agente di Rabiot, Veronique, per tentare un primo approccio per il rinnovo di contratto ma le parti sembrano ancora distanti da un’intesa.

Juventus, il Manchester United tenta l’assalto a Rabiot in estate

In questi mesi il rendimento di Adrien Rabiot è cresciuto notevolmente, tanto da diventare un giocatore molto ambito, soprattutto in Inghilterra.

L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale del Mondiale con l’Argentina, sfiorando quella che sarebbe stata la sua seconda Coppa del Mondo consecutiva. Il suo status è notevolmente cresciuto e anche la Juventus ha iniziato a considerarlo in maniera diversa, non a caso sta lavorando in maniera costante per convincerlo a rinnovare il suo contratto. Il rischio di perderlo a parametro zero al termine di questa stagione è concreto, soprattutto alla luce delle pretendenti che lo stanno corteggiando. Su tutte il Manchester United che, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, potrebbe tentare il colpo in estate, come riporta il ‘The United Stand’. Il mercato invernale chiuderà tra poco più di 24 ore e difficilmente la Juventus lo lascerà andare in questa ultima giornata.

La dirigenza continua a credere nel rinnovo del francese e nelle prossime settimane incontrerà nuovamente l’entourage di Rabiot per cercare di arrivare ad un accordo. In caso contrario, però, i ‘Red Devils’ potrebbero accaparrarselo a parametro zero tra 6 mesi. Erik ten Hag è un suo grande fan ma anche altri club inglesi lo stanno monitorando con attenzione.