La Juventus batte un colpo all’ultimo secondo: “Acquisto in chiusura”

La Juventus batte un colpo all’ultimo secondo, continua a “tacere” il mercato in entrata del club bianconero, attualmente distratto da altro.

Stiamo entrando nell’ultimo giorno di calciomercato. Mancano ormai poche ore al gong di una sessione invernale che, almeno per quanto concerne il panorama italiano, finora ha riservato ben poco. A differenza, per esempio, di ciò che accade in Inghilterra.

Parlando di Juventus, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Weston McKennie al Leeds, in Premier League. Il centrocampista statunitense era quello più “sacrificabile” della rosa bianconera ed è probabilmente grazie alla sua cessione che la Vecchia Signora potrà tappare qualche buco – si spera – nelle prossime ore. Nelle casse bianconere per il momento entrerà solo un milione e mezzo di euro ma se in futuro il club inglese vorrà riscattarlo dovrà sborsare altre 33 milioni. Diritto di riscatto che invece diventerebbe obbligo solamente se si dovessero verificare alcune condizioni. Ora non resta da capire quali potrebbero essere le eventuali operazioni last minute della Juventus, che deve risolvere il problema delle fasce.

La Juventus batte un colpo all’ultimo secondo, “arriverà un terzino” last minute

Si parla ormai da mesi della mancanza di alternative sulle corsie esterne. Ma è un discorso quasi esclusivamente in prospettiva, tenendo conto del fatto che Juan Cuadrado e Alex Sandro sono entrambi in scadenza di contratto ed è quasi certo che non rinnoveranno a fine stagione, di comune accordo con la società bianconera.

Terzino in chiusura, Chiara. https://t.co/FG6Sr5kHVg — Mirko Di Natale (@_Morik92_) January 30, 2023

Massimiliano Allegri, tuttavia, avrebbe caldeggiato qualche movimento in tal senso già in questa sessione di mercato. E non è da escludere che, nonostante l’attenzione sia rivolta a tutt’altro, la Signora possa battere un colpo nelle prossime ventiquattr’ore. Potrebbe arrivare un terzino? Stando a quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale di Tuttojuve.com, la risposta a questa domanda è affermativa. Non ha fatto nomi ma rispondendo su Twitter ad una tifosa ha svelato l’imminente arrivo di un esterno.