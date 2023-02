Calciomercato Juventus, esonero ufficiale: scenario stravolto

Per tutte le squadre, Juventus compresa, si sta avvicinando la conclusione del calciomercato invernale. Cosa può accedere nelle prossime ore?

Non sembrano esserci ribaltoni all’orizzonte per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Andrà in porto la cessione di McKennie al Leeds, un affare che porterà nelle casse del club delle somme importanti. In entrata invece occhio alle occasioni low cost dell’ultima ora, ma per ora si stanno accumulando solamente rumors.

Non sembra che possa arrivare qualche nuovo giocatore alla corte dell’allenatore livornese. Ma mai dire mai. La priorità rimane quella di trovare dei nuovi esterni difensivi. Visto che Alex Sandro e Cuadrado si avvicinano alla fine del contratto. Tuttavia il mercato è apertissimo per un finale che andrà seguito dopo minuto. Anche perché alcune vicende di campo possono influenzare senz’altro i trasferimenti.

Juventus, separazione Gattuso-Valencia spegne ogni rumor su Rugani

Con una nota che è stata pubblicata dal Valencia sui propri profili social, il club spagnolo ha ufficializzato la separazione ufficiale da Rino Gattuso. Una decisione presa di comune accordo tra le parti. Finisce dunque, almeno per il momento, l’avventura nella Liga dell’allenatore calabrese.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023

Una notizia che potrebbe portare a dei cambiamenti nelle strategie del Valencia in queste ultime ore di calciomercato. Ad esempio nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento per Rugani, che nella Juve ha trovato poco spazio. Possibile interesse che in ogni caso, dopo l’addio del tecnico, è destinato a venire meno. Il difensore centrale dunque proseguirà la sua stagione con la maglia bianconera addosso. Del suo futuro se ne riparlerà magari nella prossima estate.