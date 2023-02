Calciomercato Juventus, addio al regista: accordo imminente

Calciomercato Juventus, addio al regista: l’accodo è imminente a soli sei mesi dalla scadenza del contratto. Se lo prende l’Arsenal

Senza dubbio la Juve ci ha pensato. Ci ha pensato la scorsa estate e voleva pensarci anche nella prossima. Ma questo ultimo giorno di mercato, quando mancano meno di dodici ore alla fine delle trattative, potrebbe regalare un’altra delusione alla società bianconera.

Sì, perché sembra cosa fatta il passaggio di Jorginho dal Chelsea all’Arseal. I Blues che hanno speso una montagna di soldi in questa sessione di mercato, non hanno messo nessun veto al possibile addio del centrocampista centrale in queste ore, anche perché alla fine di giugno il contratto scade e magari potrebbero riuscire a prendere qualcosa dai Gunners. Sembra una trattativa quasi fatta, così come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky, che ha dato la notizia.

Calciomercato Juventus, Jorginho all’Arsenal

Come detto e come ampiamente scritto anche qui, la Juventus a Jorginho ci ha pensato sul serio. E soprattutto, mettiamolo bene in chiaro, aveva l’idea di ripensarci nei prossimi mesi: l’ex Napoli sarebbe stato il sostituto ideale di Paredes che non convince per nulla e che non verrà riscattato dal Psg alla fine della stagione.

Un colpo a parametro zero per mettere la toppa al buco che lascerà l’argentino alla fine dell’anno, anche se onestamente di buco nemmeno possiamo parlare visto quello che è stato il minutaggio di Paredes fino al momento che tra infortuni e condizione fisica approssimativa, il campo non lo ha visto come lui sperava e come Allegri sperava. Insomma, Arteta brucia Allegri e la Juventus. E punta decisamente a vincere la Premier League dopo diversi anni. Per la Juve adesso invece i problemi sono davvero altri.