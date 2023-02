Dalla Juventus al Napoli: telenovela (in)finita, si chiude gratis

By

Calciomercato Juventus, adesso c’è anche la squadra di Spalletti sul difensore che piace ai bianconeri: i dettagli.

Non solo la Juventus. Anche il Napoli, adesso, si fa strada sulla questione relativa al centrale che potrebbe liberarsi a zero dalla Bundesliga.

Anche il Napoli forte su uno dei centrali che piace ai bianconeri. Secondo, infatti, il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, la squadra di Spalletti ormai consacrata in prima posizione con diversi punti di vantaggio sulle inseguitrici avrebbe già messo gli occhi su alcuni grandi colpi per la prossima stagione. Soprattutto se dovessero partire alcuni degli attuali titolari della squadra di Spalletti, come Kim, Spalletti e Giuntoli avrebbero già un nome che fa gola.

Ndicka piace anche al Napoli | Asta pazzesca

Anche la squadra Spalletti sonda il profilo che piace tanto ai bianconeri. Adesso la possibilità diventa concerta. Ndicka in uscita a parametro zero, adesso, potrebbe diventare anche un profilo caldo in sponde partenopee, soprattutto, dovessero partire uno dei due pezzi forti della difesa di Spalletti, il coreano Kim.

Il Napoli è quindi anche interessata a chiudere il francese che tanto affascina i bianconeri e che adesso potrebbe scatenare una vera e propria asta dalla Serie A. Operazione che potrebbe quindi essere ancora calda per tutta l’attuale stagione e anche per l’estate che verrà, laddove i bianconeri dovranno rivoluzionare e il Napoli potrebbe già consolidarsi ancora di più, visto che quest’anno la squadra di Spalletti sta – letteralmente – spodestando tutte le avversarie nelle posizioni alte della classifica. Un operazione che avrà, quindi, molta visibilità nei prossimi mesi e che potrebbe diventare presto concreta. Staremo a vedere.