Calciomercato Juve, allarme Zaniolo: ci provano all’ultimo secondo

Siamo ormai giunti alla conclusione del calciomercato invernale e per la Juventus è arrivato il tempo di iniziare a guardare avanti.

La rosa di Allegri ripartirà verso i traguardi prefissati. Uno si è maledettamente complicato dopo la penalizzazione di ben 15 punti che ha fatto scivolare la Juve lontana dal quarto posto. Piazzamento che varrebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E di conseguenza consentirebbe di poter contare su importi economici importanti.

Se in campionato la situazione è complicata, non bisogna dimenticarsi che la formazione bianconera sarà comunque di scena in Europa League e in Coppa Italia. Due tornei nei quali si può sognare di arrivare fino in fondo, anche se non sarà affatto semplice. Ad ogni modo, tornando al calciomercato, adesso a bocce ferme sarà più facile ragionare sugli obiettivi da inseguire in questi mesi per far sì che la Juventus possa arrivare all’avvio della prossima stagione con una rosa completa in tutti i reparti.

Juventus, assalto dalla Premier su Zaniolo in extremis

Uno dei nomi che sono stati accostati più volte ai bianconeri nel corso di questi mesi è quello di Zaniolo della Roma, che proprio in questi giorni è al centro di tanti rumors visto che è destinato a lasciare la maglia giallorossa, essendo ormai in rotta con l’ambiente capitolino.

#Everton e #Leeds tornano su #Zaniolo ci provano entro le 24.00 orario di chiusura del mercato Inglese.#Calciomercato — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) January 31, 2023

Il suo trasferimento al Bournemouth non andrà in porto, considerando che il club inglese ha già speso il suo budget per altri obiettivi. Tuttavia un suo futuro in Inghilterra in extremis non è da escludere. Come ha rivelato Ilario Di Giovambattista su Twitter Leeds ed Everton sono pronti a prendere Zaniolo in prestito. Ultime ore calde, il mercato in Premier chiude infatti a mezzanotte.