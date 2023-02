Juventus, verdetto ufficiale Superlega: UEFA umiliata

Adesso è ufficiale, verdetto arrivato per la Superlega che sancisce definitivamente la situazione: i dettagli del caso.

Come comunicato dal giornalista ‘Giacomo Scutiero’ è arrivato il verdetto definitivo sulla questione relativa alla Superlega, infatti, come comunicato in una nota ufficiale. Il tribunale di Madrid ha sancito un verdetto.

🚨 Exclusive: A22, promoters of the European Super League, have won their appeal in a Madrid court meaning Super League clubs can’t be punished by UEFA or FIFA. This was granted after ESL formed in April 2021, then overturned. Another appeal was made and has gone in A22’s favour. — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 31, 2023

Secondo, infatti, il verdetto, la Superlega avrebbe vinto l’appello in tribunale di Madrid. Adesso i club fondatori, che comprendono anche la Juventus, non potranno essere sanzionati né dalla Uefa né dalla Fifa.

Juventus, arrivato il verdetto per la Superlega | Nessuna sanzione ai club fondatori

Come infatti scritto nella nota, riportata anche su Twitter, i club fondatori della Super League europea, hanno vinto l’appello in un tribunale di Madrid, il che significa che i club della Super League non possono essere squalificati e sanzionati dalla UEFA o dalla FIFA.

Una buona notizia per la Juventus in questo periodo decisamente problematico, in primis per per la penalizzazione in campionato a -15 e anche per i risultati negativi maturati dalla squadra di Allegri. Ora il club bianconero dovrà concentrarsi sul campo. Giovedì ci sarà una gara cruciale in Coppa Italia. I bianconeri incontreranno una sfidante di tutto livello come la Lazio di Sarri e la gara sarà da dentro o fuori, pertanto massima concentrazione in vista di un match cruciale per la stagione della Juventus e di Allegri.