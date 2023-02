Incubo giallorosso, doppio intrigo Scudetto: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, dalla Turchia l’indiscrezione che cambia i piani dei bianconeri: cosa sta succedendo.

La sessione invernale di calciomercato della Juventus si è chiusa senza particolari botti per i bianconeri. Manna nella giornata di ieri non è riuscito a concludere l’operazione Cambiaso con il Bologna, che dunque resterà in Emilia fino al termine della stagione. La “Vecchia Signora” in realtà si è mossa soprattutto in uscita, trovando l’accordo con la Lazio per la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto di Luca Pellegrini.

Ogni possibile colpo in entrata è stato dunque rinviato alla prossima estate, quando saranno più chiare anche determinate situazioni extra-campo. Situazione di impasse che potrebbe costare caro alla Juventus, che ad esempio a gennaio non ha potuto sferrare l’assalto decisivo per Zaniolo. Il tuttocampista dalla Roma, finito nel mirino di diversi club della Premier nelle ultimissime ore di mercato, continua a far gola a diversi club. Secondo quanto riferito dalla Turchia, ad esempio, per il tuttocampista giallorosso avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi anche il Galatasaray di Mauro Icardi, che vuole puntellare il proprio attacco con un innesto di qualità.

Calciomercato Juventus, virata del Galatasaray su Zaniolo e Pulisic

Secondo quanto riferito da Ali Naci Kocuc, infatti, il club di Istanbul avrebbe cominciato ad attenzionare i dossier di Zaniolo e Pulisic, altro calciatore accostato con una certa insistenza alla Juventus. I giallorossi, però, fino a questo momento non hanno presentato alcun tipo di proposta ufficiale, limitandosi a tastare il terreno in maniera esplorativa.

Il Gala ha bisogno di snellire l’organico: sotto questo punto di vista, mettere a segno un paio di cessioni aiuterebbe la compagine turca ad ottenere un lauto tesoretto da investire immediatamente. Il Galatasaray ha ancora una settimana per chiudere eventuali affari: il termine ultimo della scadenza della campagna acquisti in Turchia è fissato per l’8 febbraio. Staremo a vedere cosa succederà, in un domino che coinvolge indirettamente anche la Juventus.