Calciomercato Juventus, nuovo Chiellini in Serie A: è sempre derby d’Italia

La finestra dei trasferimenti invernali si è appena conclusa ma per la Juventus è già il momento di guardare avanti.

Come previsto la formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri non ha messo a segno alcuni colpo in entrata rimandando alla prossima estate ogni discorso relativo ai nuovi innesti. C’è stata però una partenza, quella di McKennie che si è accasato a Leeds in Inghilterra.

Adesso la Juve deve concentrarsi assolutamente sulle vicende di campo e cercare di dare il massimo in questa seconda parte della stagione. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è seriamente a rischio vista la penalizzazione pesante che è stata inflitta a Bonucci e compagni. Che tuttavia devono dare il massimo per cercare di arrivare il più in alto possibile in attesa della definizione del ricorso. Senza dimenticare la Coppa Italia e l’Europa League nelle quali si dovrà cercare di essere protagonisti.

Juventus, occhi puntati su Smalling: rinnovo in fase di stallo

Poi si concentrerà sulle future mosse di mercato da compiere. Perché non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus debba in estate portare a Torino nuovi giocatori. Destinati a sostituire i partenti per far si che possa nascere un nuovo ciclo bianconero.

La dirigenza guarderà – come da un po’ di tempo a questa parte – ai parametri zero. Ovvero quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Il club torinese sta seguendo con attenzione l’evolversi del rinnovi di Smalling. Come ha spiegato calciomercato.it infatti per adesso non paiono esserci progressi nella trattativa del rinnovo del contratto dell’inglese con la Roma, in scadenza a giugno. Una occasione dunque da monitorare. Per portare a Torino il “nuovo Chiellini” in ogni caso ci sarebbe da battere una folta concorrenza, tra cui quella dell’Inter che deve trovare il sostituto di Skriniar.