Salta la firma: Juventus in agguato, il sogno Milinkovic è realtà

Nessun ribaltone all’interno della rosa della Juventus, il calciomercato invernale non ha regalato sorprese ai bianconeri.

Come del resto era stato annunciato da mister Allegri, il mese di gennaio è filato via senza sussulti in chiave mercato per i bianconeri. Che di fatto hanno riconfermato la rosa attuale perdendo una sola pedina, vale a dire Weston McKennie.

Il centrocampista americano si è infatti accasato al Leeds in Premier League, con un possibile congruo incasso da parte del club nella prossima estate se gli inglesi decideranno di riscattare il suo cartellino. Nel frattempo l’allenatore livornese continuerà a fare sempre più spazio alla linea verde. Ogni discorso relativo al calciomercato sarà rinviato dunque alla prossima estate quando ci sarà da da effettuare più interventi. Si preannunciano partenze in tutti i reparti e dunque la società dovrà essere brava a trovare dei sostituti giovani e all’altezza per aprire un nuovo ciclo.

Juventus, più lontano il rinnovo di Milinkovic con la Lazio

In mezzo al campo ci sono Fagioli e Miretti in rampa di lancio, ma va considerato che il club potrebbe perdere una pedina fondamentale come Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto e il suo rinnovo pare essere sempre più complicato ogni giorno che passa.

Uno degli obiettivi futuri della Juventus continua a rimanere Milinkovic-Savic, stella della Lazio di Maurizio Sarri e giocatore che assicura sempre un ottimo rendimento, condito da gol pesanti. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e finora non si è arrivati al rinnovo. La Lazio vorrebbe infatti inserire – come si legge su “Il Messaggero” – una clausola rescissoria. Ipotesi che non pare essere condivisa da Milinkovic-Savic. Senza rinnovo potrebbe essere ceduto nel corso dell’estate, con Juventus e Arsenal che rimangono in vigile attesa.