Vlahovic al canto del cigno, ultimatum Juventus: la contro-offerta è terrificante

Calciomercato Juventus, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Vlahovic. L’offerta ai bianconeri è “terrificante”

Si fanno sempre più insistenti in queste ore le voci di un possibile addio alla fine della stagione di Dusan Vlahovic, il centravanti che la Juventus lo scorso anno ha preso dalla Fiorentina.

La situazione dentro la Continassa non è delle migliori e qualora la Juventus – tramite l’Europa League, almeno per ora – non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions sono diversi gli elementi che potrebbero salutare. Uno di questi è appunto l’attaccante, che ha estimatori in tutta Europa, e che interessa anche e soprattutto al Real Madrid che è alla ricerca dell’erede di Benzema. Non perché il francese saluterà alla fine della stagione, ma perché prima o poi appenderà le scarpette al chiodo. Trovarne uno simile è difficile, per non dire impossibile, ma Vlahovic sembra possedere quelle caratteristiche che dalle parti di Madrid piacciono. Ora, sappiamo bene come la Juventus non avrebbe nessuna intenzione di cedere il giocatore. Ma è altrettanto evidente come le cose siano complicate. Certo, stando a quanto scritto da DefensaCentral, la possibile offerta che potrebbe arrivare è quasi un insulto ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’offerta del Real Madrid è terrificante

Sì, un’offerta terrificante: il Real Madrid intanto, scrivono dalla Spagna, vorrebbe “testare” il classe 2000 della Juve. Quindi, principalmente, lo prenderebbe in prestito per la prossima stagione.

E poi, un riscatto, che non dovrebbe essere più alto di 30 milioni di euro. Ovviamente a queste condizioni che oseremmo definire ridicole la Juventus nemmeno risponderà al telefono per ascoltare i madrileni. Non solo perché come detto non avrebbe nessuna intenzione di cedere Vlahovic, ma anche perché ci sono dei club disposti a mettere sul piatto delle cifre sicuramente importanti.