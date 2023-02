“Giù le mani dalla Juventus”: l’invito ormai è virale

Juventus, l’ultimo titolo è già diventato virale. Adesso i tifosi si sono interessati alla questione: cosa è successo.

Juventus, la situazione dei bianconeri è diventata – di nuovo – di ordine pubblico, nell’occhio del ciclone. C’è chi si interroga sulla questione relativa, appunto, alla penalizzazione e chi, invece, come il quotidiano ha deciso di “appoggiare” la causa.

Emblematica in questo senso la pagina del quotidiano “Libero”. Che con un titolo davvero esplicativo ha deciso di rendere pubblica la loro volontà di capire meglio la questione, con un titolo che è già diventato “caso” social.

Libero si “schiera”: “Giù le mani dalla Juventus”

La questione relativa alla penalizzazione e l’addio dell’ormai ex Cda composto da Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene ha scatenato un vero e proprio putiferio in casa bianconera. L’addio e poi l’inchiesta che ha già visto la penalizzazione, a stagione in corso, dei bianconeri con un emblematico -15 che adesso li ha allontanati di tanto dalle vette della classifica e dalla zona europea.

Una situazione che adesso dovrà essere risolta in qualche modo, anche già dal nuovo progetto instaurato dalla nuova dirigenza, puntare molto su giovani e sul settore che in questo momento ha già visto diversi frutti: quello della next gen bianconera. Sarà questo il focus della prossima stagione ma adesso i bianconeri competono ancora per diverse competizioni, dalla Coppa Italia fino all’Europa League, due obiettivi perseguibili che i bianconeri non vogliono, di certo, lasciarsi alle spalle. Staremo a vedere come andrà a fine ma intanto la stagione in corso vede i bianconeri decisamente sotto le zone della qualificazione Europa.