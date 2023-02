“Allegri subito esonerato”: si scambiano gli allenatori, bingo Juventus

“Allegri subito esonerato”, il primo tempo della sfida tra Juventus e Lazio si è concluso coi bianconeri in vantaggio.

Una Juventus volenterosa è riuscita a trovare – meritatamente – il gol del del vantaggio nei minuti finali del primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio. Un’inzuccata del difensore brasiliano Bremer ha consentito ai bianconeri di mettere il muso davanti in quella che è stata una prima frazione di gioco comunque molto equilibrata.

La rete nasce dai piede del giocatore come al solito più intraprendente della squadra di Max Allegri, Federico Chiesa. L’ex viola ha crossato da sinistra, la palla è finita a Kostic, che si trovava sull’altra fascia: al serbo è bastato mettere al centro un cross insidioso per mandare in crisi la difesa biancoceleste. L’ottimo inserimento del nazionale verdeoro, bravo a non finire in contropiede, ha preso controtempo il portiere Maximiano. E messo, si spera, la partita sui binari giusti. La Juventus, tuttavia, non dovrà commettere l’errore di abbassare eccessivamente il baricentro nella ripresa, perché la Lazio è più viva che mai.

“Allegri subito esonerato”, c’è anche chi rimpiange Sarri

Intanto non si placano le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero, tornato nell’occhio del ciclone dopo la debacle di Napoli e la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Monza, è costantemente nel mirino dei tifosi.

C’è chi gli rimprovera il fatto di adottare sempre e comunque un baricentro troppo basso. E soprattutto di avere poche idee: quella più inflazionata è il passaggio lungo per Federico Chiesa. Infine abbiamo anche un nostalgico del passato, che vorrebbe scambiare i due allenatori e dunque riprendersi Maurizio Sarri, già transitato sulla panchina bianconera.

Ah ma quindi nonostante Vlahovic e Chiesa si può fare pena lo stesso? #allegri te ne vai already? — Federica Giannelli (@whenithurts89) February 2, 2023

Baricentro bassissimo, no pressing. Unica strategia di attacco è Chiesa che corre da solo 80 metri palla al piede… #AllegriOut #JuveLazio — Hanno esonerato Allegri? (@AllegriHanno) February 2, 2023