Calciomercato Juventus, rescissione immediata: Allegri dice basta

Adesso Allegri è stufo. C’è l’ipotesi della – possibile – rescissione per uno dei beniamini dei tifosi: i dettagli.

In casa bianconera, visti i costi e vista la situazione, si guarda al futuro ma anche al presente. L’assenza del giocatore, mai entrato in campo, a questo punto pesa sul bilancio societario.

Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘Sportmediaset’, adesso il centrocampista è ad un vero e proprio bivio della sua carriera. L’ennesimo stop ha sancito una volta per tutte lo stato di forma, tutt’altro che buono. Dal suo arrivo e dal suo costo, Paul Pogba, in questa stagione, non è mai entrato in campo. A questo proposito, si legge dal portale italiano, non sarebbe da escludersi un possibile addio tramite rescissione di contratto.

Calciomercato Juventus, Pogba addio con rescissione | Ipotesi viva

l’ennesimo stop subito dal centrocampista francese classe 1993, annunciato anche da Allegri in conferenza stampa potrebbe già essere “fatale”. Il numero 10 bianconero non ha ancora giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali in questa sua seconda esperienza a Torino e adesso la società fa le dovute analisi si quello che sarà, indubbiamente, il futuro.

A questo proposito non sarebbe da escludere l’ipotesi di una rescissione di contratto a fine stagione come già sottolineato, anche se Pogba ha tempo fino a fine stagione per convincere il club bianconero a ripensarci. Attualmente il polpo non ha ancora trovato la sua condizione, non entrando praticamente mai in campo. La speranza è che il match di campionato contro la Salernitana possa concedergli questo spazio, così da convincere tutti, allenatore in primis, essere l’occasione giusta per rivedere in campo il “Polpo” anche per la gioia dei tanti tifosi che adesso lo stanno aspettando impazienti.