Dalla Juventus all’Inter: incubo Marotta, colpaccio gratis

L’Inter scavalca la Juventus per il big: Beppe Marotta si prepara all’ennesimo colpo a parametro zero

Il calciomercato invernale si è chiuso e né Inter, né Juventus hanno chiuso operazioni in entrata. I bianconeri non sono riusciti ad arrivare agli obiettivi prefissati, i nerazzurri, invece, hanno addirittura perso Milan Skriniar, se pur il difensore rimarrà a Milano fino al termine della stagione.

Sia Inter che Juventus, però, potrebbero tornare protagoniste nella prossima sessione di calciomercato. Entrambe le squadre stanno lavorando su eventuali colpi a parametro zero dove Beppe Marotta ha dimostrato di essere un maestro in questi ultimi anni. Sono tanti i giocatori in scadenza il prossimo giugno, anche in casa Juventus come Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot (quest’ultimo richiesto dalla Premier League con insistenza). Anche diversi big europei andranno in scadenza a fine stagione, da Grimaldo ad Aouar, da Bensebaini a Raphael Guerreiro, senza dimenticare top di gamma come Toni Kroos, Marco Asensio, Ilkay Gundogan, Roberto Firmino, Karim Benzema e N’Golo Kantè. Un altro da non sottovalutare è Youri Tielemans, uno dei prossimi obiettivi dell’Inter.Tielemans è un centrocampista, classe ’97, che milita da tempo in Premier League, nel Leicester. Il giocatore belga è uno dei perni del centrocampo delle ‘Foxes’ con cui ha già trovato 4 gol e un assist in questa prima parte di stagione.

L’Inter scavalca la Juventus per Tielemans

Tielemans è in scadenza a giugno 2023 con il Leicester e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Il centrocampista belga è un vecchio pallino della Juventus ma, come riportato anche dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, anche l’Inter sembra fortemente intenzionata a portarlo a Milano la prossima estate. Anche big europee come Real Madrid, Barcellona e Arsenal lo hanno puntato e continuano a monitorarlo. L’Inter, però, sembrerebbe disposta a premere sull’acceleratore per proporre al giocatore un contratto allettante. La squadra di Simone Inzaghi a giugno si dedicherà anche ad alcune uscite come quella di Gagliardini che libererà uno slot a centrocampo. Anche Marcelo Brozovic è un giocatore molto ambito sul mercato e in questo senso i nerazzurri vogliono mettersi al riparo.

Beppe Marotta ha dimostrato di essere un maestro nei colpo a costo zero, come certificano i recenti arrivi di Calhanoglu e Mkhitaryan. Anche questa volta il direttore sportivo dell’Inter intende portare a termine l’operazione ma deve cercare di scavalcare anche la Juventus, oltre alle alte big citate già in precedenza.