Calciomercato Juventus, risposta alla de Ligt: vola al Bayern Monaco

Calciomercato Juventus, vola al Bayern Monaco rifiutando l’offerta dei bianconeri. Ormai il difensore ha deciso. Fa proprio come de Ligt

Ci sono tanti elementi in scadenza di contratto che la prossima estate potrebbero firmare con il nuovo club a parametro zero. Tanti difensori anche. Un reparto, quello arretrato, dove la Juve sarà costretta a intervenire.

La società bianconera, anche per quelli che sono gli evidenti problemi economici, sta valutando di versi profili. Uno sicuramente è quello di Ndicka del Francoforte, cercato da mezza Europa e da ieri pure dal Marsiglia dell’ex Tudor che potrebbe tentare lo sgarbo. Un altro, a quanto pare, è Laimer del Lipsia. Il giocatore austriaco dovrebbe cambiare club alla fine della stagione dopo aver rifiutato fino al momento tutte le possibilità di rinnovo. Ma dalla Spagna sono certi che non accetterà la possibile offerta della Juventus che lo stava tenendo sotto osservazione. Così come non accetterà nemmeno quella dell’Arsenal, con i Gunner che ci hanno fatto più di un pensiero.

Calciomercato Juventus, Laimer al Bayern Monaco

Un po’ come ha fatto de Ligt, che ha deciso di salutare la Continassa perché volenteroso di unirsi al Bayern Monaco, anche Laimer, secondo todofichajes.com, sarebbe pronto a dire di sì alla corte spietata di Nagelsmann, il tecnico dei tedeschi che lo vorrebbe alle sue dipendenze.

Non sembrano esserci dubbi: il giocatore rimarrà in Germania anche nelle prossime stagioni alzando sicuramente il livello visto che passerà da una squadra che ogni anno cerca di vincere a una che vince sempre. Un altro possibile innesto a zero, insomma, che la Juve con ogni probabilità non riuscirà a chiudere. Notizie di certo non positive in una giornata importante come quella di oggi, visto che stasera c’è la Lazio in Coppa Italia in una partita da dentro o fuori.