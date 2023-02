Calciomercato Juventus, il ritorno segna la strada: triplo affare low cost

La Juventus si proietta già in ottica calciomercato estivo: triplo affare low cost in vista

Il calciomercato invernale si è concluso poco più di 24 ore fa e la Juventus non è riuscita a portare a termine le operazioni a cui aveva lavorato.

Il mercato bianconero è stato, inevitabilmente, condizionato dalla situazione societaria e dalla sentenza della Corte Federale che potrebbe definitamente compromettere la stagione della squadra di Allegri. L’attenzione, quindi, si è spostata su questioni prioritarie che non hanno permesso alla società di focalizzarsi sui colpi in entrata. I principali obiettivi erano in difesa, non solo nel ruolo di centrale ma soprattutto sulle fasce, alla luce dell’addio in estate di alcuni big come Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno. Uno dei primi nomi in lista era quello dell’orami ex Sporting CP Pedro Porro che, però, si è trasferito al Tottenham. L’altro, invece, è Alejandro Grimaldo, terzino destro spagnolo. Il classe ’95 è rimasto al Benfica, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Il club portoghese, con ogni probabilità, a fine stagione lo perderà a parametro zero e tra le principali pretendenti c’è proprio la Juventus.

Juventus, triplo colpo in difesa per giugno

Grimaldo, però, non è l’unico obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. I bianconeri vogliono provare a portare a Torino anche un nuovo esterno sinistro, se non addirittura due.

Il primo è il classe 2000 ex Genoa, Andrea Cambiaso che è già stato acquistato dalla Juventus ma rimarrà al Bologna fino al termine della stagione. I bianconeri nella giornata di ieri hanno provato ad anticipare il suo arrivo a Torino già da subito ma alla fine l’accordo è rimasto quello iniziale con la Juve che ha preferito non forzare la situazione e aspetterà giugno per accoglierlo, lasciandolo al Bologna anche per questa seconda parte di stagione. Oltre a Cambiaso, però, la Juventus conta di provarci concretamente anche per Joakim Maehle.

L’esterno dell’Atalanta, reduce proprio da un gol importante all’Allianz Stadium due giornate fa, è stato, anche in questi ultimi giorni, attenzionato dalla ‘Vecchia Signora’ che, però, non ha affondato il colpo. Il danese classe ’97 ha ancora due anni di contratto con la ‘Dea’ e una valutazione di circa 15 milioni di euro. A giugno il club bergamasco potrebbe aprire alla sua cessione e la Juventus potrebbe approfittare dell’occasione per rinforzare la fascia con un altro colpo low cost.