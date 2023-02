Juve-Lazio, la pazienza è finita: lo hanno già “cacciato”

Juve-Lazio, i bianconeri si stanno giocando l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove troverebbero l’Inter.

Si è concluso da pochi secondi il primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium. La sfida tra a Juventus e la Lazio, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, prometteva grande equilibrio. E da questo punto di vista non ha tradito le attese.

Una partita che la Signora vuole sfruttare per tornare a vincere dopo le deludenti prestazioni di campionato con Napoli e Monza. Ma soprattutto per regalarsi un sorriso in un momento difficilissimo, in cui sotto il profilo psicologico non può non incidere la gigantesca penalizzazione di 15 punti che ha spedito la Juve a metà classifica da un giorno all’altro. Fare strada nelle altre due competizioni, Coppa Italia da un parte ed Europa League dall’altra, è fondamentale per scongiurare il rischio di restare a mani vuote l’anno prossimo. Anche perché sarà davvero complicato raggiungere la Champions League attraverso la strada principale se la penalizzazione dovesse essere confermata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Juve-Lazio, Alex Sandro bersagliato dai tifosi

Per la prima volta dopo addirittura un anno sono partiti dal 1′ Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, i due gioielli che la Juventus ha acquistato (in periodi diversi) negli ultimi tre anni dalla Fiorentina per una cifra complessiva che supera i 120 milioni.

Ma l’attenzione dei tifosi bianconeri l’ha catturata la prestazione, decisamente insufficiente, di Alex Sandro, il terzino brasiliano che è ormai il fantasma del giocatore che fu nei primi anni torinesi. Il nazionale verdeoro, in scadenza di contratto il prossimo giugno, è stato pizzicato a più riprese su Twitter da alcuni aficionados juventini. Di seguito, i tweet più “cattivi” nei confronti dell’esterno che la Juve acquisto dal Porto sette stagioni fa.

Ho letto #Cuadrado e #AlexSandro in formazione… meno male che non la sto guardando#JuventusLazio — Domek Heel® (@DomekHeel71) February 2, 2023