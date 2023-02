Polveriera Juventus, fiato sospeso alla Continassa: giocatori sotto choc

Juventus, adesso cosa sarà del club? I giocatori si interrogano e si crea il “caso”: i dettagli della situazione.

In casa Juventus è certamente un periodo non semplice. In primis per il caso plusvalenza che ha già visto i bianconeri penalizzati di quindici punti in stagione in corso, in più, adesso, mancano anche i risultati.

L’interrogativo adesso è uno solo cosa bisogna fare per ripartire? Da ‘Giovanni Capuano’ su Twitter viene riportato un articolo de ‘Il Corriere della Sera’ che ha proprio come titolo – decisamente esaustivo – l’interrogativo che in questo momento attanagli tutti i tifosi ma non solo.

Juventus: “Ora cosa succede?”

I giocatori, come si legge nell’articolo de ‘Il Corriere della Sera, sarebbero in ansia dopo la stangata, si fanno, proprio come i tifosi, anche loro delle domande sul futuro. E intanto alla Continassa mancano punti di riferimento quotidiani a parte proprio dall’ormai ex presidente Andrea Agnelli .